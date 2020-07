/FOTO/ Celý červenec je ve vestibulu radnice k vidění výstava fotografií MUDr. Miroslava Čerbáka. Ten prostřednictvím svého fotoaparátu zachytil jeden rok života v čapím hnízdě.

Příběh jednoho čapího hnízda jednoho roku. | Foto: město Frýdlant

Snímky ukazují pobyt čápů v našich zeměpisných podmínkách. Návštěvníci uvidí úpravy hnízda, vyvedení mladých a také jejich odlet. Výstava je přístupná od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupné je zdarma.