„Během letošního Dne IZS bude k vidění i jedna specialita, kterou je bezdrátově dálkově ovládané mobilní hasicí zařízení Robot LUF 60 s pracovním dosahem do vzdálenosti 300 metrů hasičů Škody Auto, a.s. Vyznačuje se vysokou mobilitou a flexibilitou, které zajišťuje pásový podvozek. Ten umožňuje jízdu do svahu a schodišť se sklonem do 30° a je například schopen odtlačit osobní auto po dopravní nehodě nebo přepravit paletu o hmotnosti 400 kg,“ popsal hlavní organizátor akce, velitel výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant, Stanislav Socha jednu z letošních atrakcí Dne IZS.