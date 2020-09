„Potřebujeme rozšířit výrobní prostory z důvodu očekávaných nových projektů. V průzkumu nám vyšel Frýdlant jako nejvhodnější lokalita. Je tu dostatek pracovních sil, ale chybějí tu pracovní místa. Naše firma zaměstnává především české občany, už teď u nás pracuje asi 100 lidí z Frýdlantska,“ řekla Deníku Jitka Ministrová, finanční ředitelka a jednatelka DGS Druckguss Systeme v Liberci.

Dodala, že v průběhu následujících 10 let by v novém závodě mohlo vzniknout až 400 pracovních míst. „Nárůst bude pozvolný, každý rok by mělo přibýt několik desítek nových míst. Bude záležet na našich zakázkách,“ vysvětlila.

Původně měla začít firma fungovat ve Frýdlantu už v příštím roce. Kvůli koronavirové krizi a odsunutí některých zakázek se však otevření továrny na výrobu tlakových odlitků z hliníkových slitin, které mají využití v automobilovém průmyslu, posunulo o zhruba 9 až 12 měsíců.

V současné době probíhá ve spolupráci s městem Frýdlant a Libereckým krajem příprava lokality naproti Frýdlantským strojírnám. „Firma má za sebou řadu jednání, poslední proběhla na krajském úřadě a teď bude čekat, až proběhnou všechna stavební povolení a řízení, aby mohly začít veškeré přeložky inženýrských sítí, to znamená plynu a vysokého napětí. Následovat bude vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek tak, aby mohla začít stavba,“ vysvětlil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Starosta Ramzer společně s hejtmanem Martinem Půtou podepsal už loni Memorandum o spolupráci se zástupci firmy DGS. V tom se zavazují, že vytvoří „optimální podmínky pro podporu, investiční přípravu, dostupnost infrastruktury, realizaci a rozjezd provozu projektu DGS FRÝDLANT“.

Nová výrobní hala ve Frýdlantu bude už druhým závodem firmy v České republice. V Liberci společnost zaměstnává asi 460 lidí. Právě nová pracovní místa jsou hlavním důvodem spolupráce mezi městem, krajem a firmou. „Díky tomuto projektu vzniknou ve Frýdlantském výběžku nová pracovní místa a věřím, že se také změní negativní trend, kdy odsud spousta lidí dojíždí do liberecké průmyslové zóny. Je to další krok k tomu, aby Frýdlantsko navázalo na svou bohatou průmyslovou tradici, která nyní opět ožívá. K dalšímu rozvoji tohoto regionu by pak výrazně přispělo dokončení stavby silnice I/13 z Krásné Studánky do Frýdlantu,“ uvedl při podpisu memoranda hejtman Martin Půta.

Odlitky z hliníkových slitin, které by se mohly ve Frýdlantě v závodě DGS vyrábět, mají využití hlavně v automobilovém průmyslu v elektro mobilitě. „Vyrábějí se z nich totiž hliníkové karoserie, které mají vliv na hmotnost automobilů a tím pádem redukci CO₂,“ vysvětlil jednatel firmy Luboš Pfohl. DGS Česká republika byla založena roku 1991 se zaměřením na slitiny hliníku pro díly karoserie, řízení a agregátů různých sérií především pro automobilový průmysl. Na 80% výroby je vyváženo do zahraničí a zbývající podíl míří k zákazníkům v České republice.