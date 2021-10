Raketovým tempem roste nová výrobní hala společnosti DGS ve Frýdlantu. Na proti Frýdlantským strojírnám začala stavba nového průmyslového areálu letos na jaře.

Ve Frýdlantu roste obří výrobní hala. Práci tam najdou stovky lidí | Foto: Deník/Petr Vodseďálek

DGS Druckguss Systeme s.r.o. vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku pro automobilový průmysl. Nový výrobní závod firmy DGS má už v příštím roce zaměstnat 100 lidí, do roku 2025 by mělo ve výrobních halách pracovat až 400 zaměstnanců. Cílem společnosti DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu.