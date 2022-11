Pak stačí na telefonní číslo 734 692 493 nahlásit adresu a místo kde je betlém umístěný. Termín je do 18. listopadu adresu. A bude zařazen do do Betlémské stezky. Již nyní je přihlášeno 73 Betlémů. Frýdlant se tak díky místním lidem promění v adventním čase v město Betlémů.