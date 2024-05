Na organizaci akce se podílel majitel Včelí farmy Smržov Tomáš Moravec, který se také nedávno stal jednatelem liberecké okresní organizace Českého svazu včelařů. V budoucnosti by rádi více zpopularizovali včelařství jak v okrese, tak i v kraji s tím, že chtějí cílit především na děti. Sám Moravec se včelařství věnuje už řadu let. „Na letošní sezónu si nemohu stěžovat. Včely začaly startovat výrazně dříve než minulých letech, pak přišlo krátké intenzivní ochlazení, nicméně ho přežily bez problému a chystáme se vytáčet první medy,“ svěřil se Deníku včelař, který v minulosti uspěl s medem od Čertovy zdi v soutěži Výrobek roku Libereckého kraje. „Vnitřně nás to potěšilo. Bohužel na rozdíl od zahraničí, kde jsou tyto prestižní ceny hodnoceny i spotřebitelem, to u nás zatím chybí,“ podotkl.

Včelí farma Smržov navíc otevře 5. července své brány. Uskuteční se zde Den se včelami jako obdoba dne otevřených dveří. Malí i velcí zájemci budou mít příležitost prohlédnout si včelnici a dozvědět se celou řadu informací nejen o historii včelařství. Podle majitele farmy je velká poptávka po medu v létě, ve Smržově evidují největší zájem před Vánoci a kolem Velikonoc. „Máme stálou klientelu, prodáváme med ze dvora a také jezdíme na farmářské trhy,“ doplnil.

Velký zájem vzbudil stánek včelařského kroužku z Nového Města pod Smrkem, který funguje už od roku 2004. Je určen pro děti ve věku od 9 do 12 let. Jeho členové se naučí, jak se postarat o včelstva během kalendářního roku, protože včelařský rok se od toho klasického značně liší. „Osvětu včelařství vnímáme jako velmi důležitou aktivitu. Vysvětlujeme dětem i rodičům, proč jsou včely pro nás důležité a velmi inspirativní. Včely sbírají pyl z různých druhů rostlin a tím si zajišťují pestrou stravu. A na to by měli dbát i lidé, mohou se jimi inspirovat,“ podotkla Iveta Svobodová z novoměstského včelařského kroužku.

Spolupracují se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, která má vlastníc včelnici. V ní hospodaří, a tak si členové kroužku na vlastní kůži vyzkouší, co obnáší péče o včely. „Jsme jen rádi, když se z dětí či jejich příbuzných stanou včelaři. Máme dokonce člena, který v minulosti uspěl na mezinárodních včelařských soutěžích a nyní se podílí na jejich organizaci,“ dodala Svobodová.