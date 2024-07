Včelařům , kteří mají méně včel a stáčí med přímo do sklenice, květový med zkrystalizuje do několika týdnů. “Když se to dělá ve větším, což je v našem případě, tak med stáčíme do konví, med v nich taky ztuhne, pak ho ale šetrně rozehřejeme ve vodní lázni, rozpustí se a naplní se do sklenic. Pak už nekrystalizuje tolik a trvá to déle,” popsal včelař.

Sám Petr Tarasov má podle svých slov asi nejraději květový med v pastové podobě. “Lidé se stále obávají, že se do medu něco přidává, aby takhle ztuhnul, ale ono to tak není,” vysvětlil. Květový med sám o sobě krystalizuje, je to přírodní proces. “Když se s ním v průběhu toho tuhnutí míchá, tak se krystaly naruší a med zůstane pastový, vláčný a dá se pořád mazat. V podstatě je nejlepší, protože dál už tuhnout nebude,” dodal.

Otevřeno tu mají každý čtvrtek od 8 do 18 hodin, ale přijít pro med si můžete v podstatě kdykoli, využít totiž můžete i medovou samoobsluhu. Jednoduše přijdete, vezmete si med a peníze vhodíte do pokladničky, nebo zaplatíte přes QR kód. “Když vy věříte našemu medu, tak my věříme vám,” zní heslo Tarasových. “Ještě se nám nestalo, že by někdo odvezl med bez zaplacení, ale nechci to zakřiknout,” pousmál se Petr Tarasov.

Jako syn včelaře stál před rozhodnutím, jestli se do rodinné firmy také zapojí. “Když jsem byl na škole, tak mě napadalo, že bych mohl dělat něco jiného. Ale když jsem dodělal vysokou, rozhodl jsem se sem vrátit, je to tady moc hezké a je to rodinná firma, byla by škoda nepokračovat,” popsal. Žihadel dostal za svůj život už tolik, že to ani nespočítá, ale horší je pro něj brzké ranní vstávání. “Třeba ve čtyři ráno, to se mi moc nechce,” pousmál se.

Ještě nedávno se na včelařské farmě Tarasových dala vyzkoušet i takzvaná apiterapie, mohli jste si lehnout do speciální chatky a sdílet ji se včelím úlem. Dýchání vzduchu provoněného prací a produkty včelího snažení a jejich energií má blahodárné účinky na tělo i duši. “Nemáme na to teď moc času, ale věřím tomu, že to ještě rozjedeme. Jsme rodinná firma, sestra je teď na mateřské, tak je nás v práci o jednoho méně,” vysvětlil Petr Tarasov omezení služby.

