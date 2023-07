Varoval cestující, zachránil životy. Strojvedoucího ocenili za duchapřítomnost

/VIDEO/ Čtyřiačtyřicetiletému Jaroslavu Fejtovi, který pracuje jako strojvedoucí u Českých drah už dvacet let, se do paměti navždy zapsal letošní 21. červen. Co na první pohled vypadalo na běžný pracovní den, se nečekaně změnilo v dramatickou událost, která na Liberecku zaměstnala všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Strojvedoucí Jaroslav Fejt byl oceněn za duchapřítomnost, kterou projevil během srážky osobního vlaku s nákladním vozidlem ve Stráži nad Nisou. | Video: Jiří Louda