Letošní adventní čas na náměstí u radnice se odehraje ve skromnější podobě, i tak přinese vánoční atmosféru. Město Liberec tentokrát nepořádá před radnicí k rozsvícení stromu žádné doprovodné akce kvůli vládním nařízením.

Rozsvícení stromu se přesunulo do on-line světa a tradiční strom přání je umístěn na nádvoří radnice od pondělí do středy 23. prosince. Nádvoří je přístupné každý všední den od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.