Už druhý rok po sobě zdraží jízdné na vlaky na trati z Liberce do Drážďan. Deníku to řekl Uwe Miertschischk ze společnosti Die Länderbahn, která dopravu na trase provozuje. Nové ceny budou platit od 15. prosince.

Vánoční trhy v Drážďanech. | Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Jízdenka Liberec-Dresden-Spezial, která slouží k jedné cestě do Drážďan a k jedné cestě zpět, je cenově odstupňovaná podle počtu osob. Jízdenka pro jednoho dospělého sice dál vyjde na 250 korun, podraží ale jízdenka pro dva dospělé (z 350 na 400 korun), pro tři dospělé (z 400 na 550 korun) či pro čtyři dospělé (z 450 na 700 korun). Skupina pěti dospělých pak místo dnešní pětistovky zaplatí 850 korun. Na všechny jízdenky i nadále mohou cestovat zdarma až tři děti do patnácti let.