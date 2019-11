Po rozsvícení si návštěvníci mohli užít tradiční „Vorloj“. Letošní vánoční strom vyrostl v Šimáčkově ulici, jedná se o jedli bělokorou a náměstí bude zdobit až do 7. ledna příštího roku. Originální ozdoby vyrobily děti z libereckých základních a mateřských škol. Jedna z nich nápadně připomíná sněhuláka Olafa z filmu Ledového království, jehož druhý díl si ve čtvrtek odbyl v kinech premiéru.

V sobotu 30. listopadu vypuknou vánoční trhy na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí a v ulici 5. května. Potrvají do 23. prosince, otevřeno bude od 10.00 do 19.00 každý den, poslední den jen do 15:00 hodin. Lidé budou moci nasát vánoční atmosféru, načerpat inspiraci na dárky, občerstvit se a užít si bohatý doprovodný program. Lákadlo představuje 25 metrů vysoké ruské kolo.

VÝBĚR Z PROGRAMU:

30.11. od 16:00 hod.

Slavnostní otevření libereckého adventního trhu

1.12. od 13:30 hod.

Matylda a Tylda

Adventní koncert KS Kontakt v obřadní síni radnice

1.12. od 15:00 hod.

Mikulášský běh Libercem

Recesistický nesoutěžní běh, start před radnicí

1.12. od 17:30 hod.

Genny Ciatti

Italský večer s fenomenální česko-italskou zpěvačkou

5.12. od 16:00 hod.

Rej čertů a andělů před radnicí

Přijďte v maskách, nejlepší budou oceněny, zazpívá vám Jana Kociánová a postraší vás praví KRAMPUSÁCI

6.12. od 11:30 hod.

Adventní dýňová polévka

Tradiční podávání polévky primátorem města a KS Kontakt

6.12. od 18:00 hod.

Grizllies

Rocková pohoda z Liberce

7.12. od 18:00 hod.

Vánoční vzpomínka na Karla

Písně Karla Gotta v podání Karel Gott Cover

8.12. od 13:30 hod.

Adventní koncert KS Kontakt v obřadní síni radnice, vystoupí umělci Divadla F.X. Šaldy

8.12. od 17:30 hod.

Akcent

Liberecká vokální paráda

10.12. od 20:00 hod.

Marián Vojtko

Adventní koncert v kostele sv. Antonína Velikého

14.12. od 17:00 hod.

Queen will rock you - hity skupiny Queen v muzikálové podobě

18.12. od 18:00 hod.

Sebastian

Adventní podvečer s RCL

21.12. od 18:00 hod.

Večer Libereckého adventu s kapelou O´Band

22.12. od 10:00 hod.

Oživlý betlém v podání sdružení V.O.R.E.L.

22.12. od 16:00 hod.

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Adventní koncert v kostele sv. Antonína Velikého