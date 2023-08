Do Vánoc zbývá sice ještě přes sto dní, přesto řada českých měst už nyní hledá strom, který se v době adventních svátků stane dominantou náměstí. Výjimkou není ani Praha, kam už několikrát převáželi jehličnan z Libereckého kraje.

Vánoční strom pro Prahu v roce 2021. | Video: Petr Vodseďálek

Vůně svařáku a cukroví, vánoční světýlka, hrající koledy a v ideálním případě poletující sněhové vločky. Vánoční atmosféra je sice ještě daleko, ale co by to bylo za adventní trhy bez pořádného stromu. Aktuálně česká metropole hledá v pořadí třináctý vánoční strom, který ozdobí Staroměstské náměstí v Praze.

Na začátku prázdnin vyhlásil organizátor největších vánočních trhů, společnost Taiko, soutěž Hledá se strom. Doposud se sešlo 23 tipů, nejvíce jich pochází ze Středočeského (7) a Libereckého (5) kraje. Letošní vánoční trhy na pražském náměstí začnou v sobotu 2. prosince a potrvají do 6. ledna. „Opět žádáme veřejnost, aby nám zasílala svoje tipy na vhodné stromy. Ať už bude stát na jejich pozemku nebo jen o nějakém vhodném vědí, mohou vybrat ten správný a získat podle pravidel deset tisíc korun,“ řekla Deníku mluvčí Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí Hana Tietze.

Fotografie a popis stromů může veřejnost zasílat do 15. září na email info@taiko.cz, vybraný strom bude odtajněn 1. listopadu. „Nikdy nekácíme stromy, které by stejně nebylo nutné z důvodu bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti pokácet,“ dodal předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy, která je za kácení, převoz a zdobení stromu odpovědná, Tomáš Jílek.

Kandidát musí splňovat několik kritérií. Ideálním stromem je smrk ztepilý. Musí mít rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a měl by být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Následně bude upravený na bezpečnou výšku 22 metrů. „Budoucí vánoční strom musí být zdravý. Prochází tak průzkumem odborníků, kteří určí, zda je pro umístění v centru dění na Staroměstském náměstí bezpečný,“ podotkla mluvčí.

Pokud by vyhrál tip z Libereckého kraje, nebylo by to poprvé. V roce 2015 se v hlavním městě rozsvítil 70 let starý smrk z českolipské Dubice, který byl pokácen kvůli bezpečnosti. Symbolicky za doprovodu padajících sněhových vloček ho tehdy podřízl šampion v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček. V roce 2019 ozdobil Staroměstské náměstí smrk ztepilý ze Semil. Pražanům strom věnovala majitelka zahrady nedaleko centra Semil Soňa Jarolímková Římková.

S nápadem přihlásit strom do výběru vánočního stromu na Staroměstské náměstí přišly její děti. A jí nápad nadchl. Strom dosáhl k hranici své životnosti a za několik let by mohl ohrožovat bezpečnost domů v okolí. „Nechtěla jsem, aby někoho ohrozil. O kácení jsem přemýšlela již nějakou dobu. Tím, že se stane vánočním stromem pro Prahu krásně završí svůj čas,“ podotkla v minulosti Jarolímková Římková. Rok předtím to byl opět smrk ztepilý, tentokrát z Rynoltic na Liberecku.

Před dvěma lety cestoval vánoční strom do Prahy z vesničky nedaleko Jablonce nad Nisou. Dvacet jedna a půl metru vysoký strom vzešel z třicítky tipů, které zaslala veřejnost. „Loňský vánoční strom pocházel z obce Kytlice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pětadvaceti metrů rostl 58 let. Tradiční smrk ztepilý pocházel ze soukromého pozemku,“ dodala Hana Tietze.