/FOTO, VIDEO/ Přes dvacet dva metrů dlouhý a kolem šedesáti let starý smrk v neděli 21. listopadu pokáceli v Dolní Černé Studnici. Z Jizerských hor poputuje na pražské Staroměstské náměstí, kam by měl dorazit v pondělí večer.

Vánoční strom pro Prahu pokáceli v Dolní Černé Studnici. Na Staroměstské náměstí dorazí v pondělí večer | Video: Petr Vodseďálek

Smrk ze zahrady manželů Kozderkových vyhrál v anketě mezi dalšími 35 kandidáty a stane se hlavní atrakcí vánočních trhů v centru Prahy. „Nikde sem neviděla tak krásný smrk. Loni jsme pod ním našli 20 pravých hřibů. Mám hroznou radost, že strom můžeme darovat. Pražáci a zahraniční turisté z toho budou mít radost, protože smrk je opravdu nádherný. Nebude mě to tak bolet, jako kdyby přijeli lesníci a strom postupně krájeli. Navíc ze stromu ještě bude nábytek pro domovy seniorů. Dřevo tak bude žít dál, což je moc hezké,“ řekla Deníku Eva Kozderková. Dodala, že s manželem mluvili o tom, že se stromem je potřeba něco udělat už několik let. „Smrk totiž zasahuje do komunikace a když fouká vítr, tak hrozí, že by při své výšce mohl spadnout. Muž šel nedávno do lesa a normálně se před ním zvedala zem kolem stromu. Obavy máme. Nic není nekonečné a my určitě na jeho místě vysadíme nový,“ dodala Eva Kozderková.