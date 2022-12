Zájem o aukci byl velký, dorazilo několik desítek lidí, kteří se s nadšením vrhli do boje o cenné obrázky. Atmosféra vládla přátelská, voněla po perníčcích a byla vesele uvolněná i díky nadšení a vtipům Pavla Vursty, který dražby už léta vede.

„Aukci pořádáme dvakrát do roka podle toho, jestli se nám povede nashromáždit dost pohlednic. Další bude, doufejme, v červnu, ale víc vám toho už neřeknu, protože nemůžu mluvit,“ shrnul po téměř tříhodinovém vyvolávání, lákání na unikátní kousky milými historkami a pošťuchování zájemců dražebník Vursta.

A zábavou je pohlednicová dražba i pro pozorovatele. Nejenom, že má možnost prohlédnout si unikátní snímky z širokého okolí, ale bitvy o některé kousky jsou doslova adrenalinovou záležitostí. Například při této aukci se několik pohlednic prodalo za více než dva tisíce korun, třeba pohlednice zachycující hospodu v Harcově, povodeň z roku 1857, ale i třeba původní domy na Malé Moskevské zachycené v roce 1898.

Nejvyšší prodej se nakonec vyšplhal na neuvěřitelných 4850 korun za záběr hospůdky U Velryby, která stála naproti křížovému kostelu. Pohlednice byla vydána v roce 1910.

O liberecká zákoutí byl tradičně největší zájem a kupující měli z čeho vybírat: Kavárna Nisa z roku 1941, Pražská ulice s bývalou obecní studnou z roku 1910, liberecké „Benátky“ od bývalé barevny z roku 1915 či pohlednice zachycující Výšinu, když ještě nebyla kolem zalesněná. Ale nechyběli zde ani sběratelé soustředící se na konkrétní oblasti, kteří přijíždějí pravidelně z Jablonce nad Nisou, či zájemci sbírající výhradně pohlednice z obcí nebo Jizerských hor. Snímky Paličníku (1930), stavby domu pod Poledními kameny (1900) či pohledy rozhleden Královky, Štěpánky, Slovanky, Smrku či Bramberku datované v rozmezí let 1920 - 1940 našly kupce rychlostí blesku.

Mezi účastníky nechyběl tradičně ani emeritní ředitel liberecké strojní průmyslové školy Josef Šorm. Ten si nenechá ujít žádnou z aukcí, aby si mohl rozšířit svou sbírku pohlednic školy, kterou léta řídil. „Tentokrát jsem získal asi jen tři kousky, i když jich nabízeli víc. Ale já už je mám a některé i víckrát,“ popsal Šorm.

Na aukci dorazila i paní Jana z Liberce, která nakupovala historické pohlednice pro syna žijícího v Kanadě. „Předem mu pošlu katalog a při prohlídce mu nafotím, o co by měl zájem, a pošlu obrázky přes WhatsApp. Pak se online domlouváme, na co přihazovat,“ popsala paní Jana s tím, že v Kanadě jsou v době konání aukce v Liberci dvě hodiny ráno, a tak kvůli tomu syn dost ponocuje. „Pohlednice mu pak dám, až přijede domů na svátky,“ dodala veselá žena.

Dražba se i tentokrát vydařila. Zájemci vybírali z 311 historických pohlednic, lahůdkou bylo devět unikátních archivních pohlednic Liberce z roku 1910 a závěr tradičně patřil regionálním zajímavostem.