Velikonočně mikulášský běh se odehrál v neděli 5. prosince v Liberci pod taktovkou RunBo Teamu. Jelikož se nepodařilo kvůli epidemii koronaviru dva roky po sobě uspořádat tradiční Velikonoční běh, spojili ho organizátoři s Mikulášem.

Velikonočně mikulášský běh. | Foto: Deník/Jiří Louda

Na start nezávodního charitativního běhu se postavilo několik desítek běžců, někteří zahaleni do tematických kostýmů. Celý výtěžek z dobrovolného startovného poputuje do liberecké pobočky organizace Tyfloservis, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem začlenit se do běžného života. Na běžce kromě dobrého pocitu čekala v cíli i pamětní medaile.