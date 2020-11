Stánky plné vánočního zboží, svařáček na zahřátí a povznášející atmosféra patří neodmyslitelně k adventním trhům. Jejich organizaci a doprovodný program sice letos narušila epidemie koronaviru, ale města v Libereckém kraji si připravila různé alternativy.

Krajské město přesunulo rozsvícení vánočního stromu do on-line prostoru. Proběhne poslední listopadovou neděli a celá akce je pojatá jako benefiční. „Lidé mohou sledovat on-line zdarma, ale zároveň mohou přispět prostřednictvím portálu Evstupenka.cz na provoz Hospice Svaté Zdislavy v Liberci a udělat tak na začátku adventu dobrou věc,“ podotkla tisková mluvčí města Liberec Jana Kodymová.

Děti i dospělí nepřijdou o každoroční Strom přání na nádvoří radnice, kam mohou přijít zavěsit svá přáníčka od neděle 29. listopadu do středy 23. prosince v úředních hodinách magistrátu. Vánoční výzdoba zůstává stejná, ale neproběhne soutěž o nejhezčí vánoční stromek v ulicích centra města, „Novinkou pro letošek je zapojení veřejnosti do výroby ozdob na vánoční strom. Každý rok ozdoby na strom tvoří děti ze základních a mateřských škol. Základní školy jsou však od poloviny října zavřené, proto se zapojila také veřejnost,“ dodala Kodymová. Podobu tržnice a doprovodného programu přizpůsobí v Liberci vládním opatřením.

Ve Frýdlantu zareagovali na aktuální situaci a rozhodli se neuspořádat Frýdlantský advent, jehož součástí jsou trhy, rozsvěcení vánočního stromu a živý betlém. Na náměstí nevyběhnou ani krampus čerti a nezazní ani tradiční zpívání koled. O vánoční atmosféru ale obyvatelé města nepřijdou. „Chystáme netradiční výstavu betlémů v městském muzeu Špitálku. Půjde o výstavu betlémů, které si budou lidé prohlížet zvenčí. Betlémy budou instalovány a nasvíceny v krásných oknech Špitálku a lidé se na ně budou moci zajít podívat, kdykoli se jim zachce,“ přiblížila novinku mluvčí města Martina Petrášková. „Byli bychom rádi, kdyby se místní k podobnému typu výzdoby také zapojili a Frýdlant se i přes přísná opatření ponořil do předvánoční atmosféry a pohody, ve které strach a stres vystřídá klid a pohoda,“ dodala.

Jablonecký vánoční strom rozsvítí bez veřejnosti, neproběhnou adventní trhy a ani se neuskuteční tradiční charitativní akce Primátorský svařák. Nicméně bude prodloužena Ježíškova pošta. „Ta je pod vánočním stromem vždy o první adventní neděli při rozsvěcení stromu a děti tam mohou vhazovat dopisy Ježíškovi. Je třeba na ně uvést také zpáteční adresu a pak dostanou od Ježíška odpověď,“ upřesnila mluvčí města Jablonec nad Nisou Jana Fričová s tím, že letos bude k dispozici od 29. listopadu do 6. prosince.

Veškeré adventní akce zrušili i v Turnově. „Věřím, že společně tuto nelehkou dobu překonáme, a uvidíme se třeba při nějaké větší akci příští rok. Na prvním místě je nyní zdraví každého z nás,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke. Mezi pravidelné účastníky vánočních řemeslnických trhů v Turnově patří Břetislav Jansa, pro něhož představovaly poslední prodejní akci v roce. „Je to samozřejmě velká škoda. Turnovské trhy jsou vyhlášené atmosférou a hlavně kvalitou prodejců. Je hodně řemeslníků, kteří jezdí prodávat pouze sem,“ řekl s tím, že rozhodnutí organizátorů ale chápe. Jako alternativu rozšířil své webové stránky o e-shop. „Díky několika fotografiím každého výrobku může zákazník získat dobrou představu o konkrétní lžíci, přestože si ji nemůže vzít do ruky, jako při běžném prodeji,“ dodal.

Tradiční rozsvícení stromu a adventní koncerty se neuskuteční ani v České Lípě. Město se ale rozhodlo tento fakt vykompenzovat novou vánoční výzdobou. „Advent je pro mnoho z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Ačkoli si jej letos nebudeme moci zpestřit živými adventními koncerty, záleží nám na tom, abychom adventní atmosféru do města dostali a vlili lidem do žil trochu optimismu. Chceme tak přidat na vánoční výzdobě, centrem města také budou znít o adventu koledy,“ přiblížila českolipská starostka Jitka Volfová.

Na náměstí T. G. M. Bude umístěna velkoplošná obrazovka, na které budou promítat o adventních nedělích vánoční koncerty. Tu doplní zhruba dvanáctimetrový smrk obecný ze soukromé zahrádky z Nového Boru. Zdobit by jej měly nové ozdoby, které by měly viset také v Moskevské ulici. Vánoční koledy by na náměstí měly znít od pondělí 30. listopadu až do Štědrého dne, vždy od 14 do 18 hodin. V případě příznivé epidemiologické situace by se na náměstí objevily i stánky s punčem, svařeným vínem nebo vánočními stromky, které tam vydrží až do Štědrého dne.

Českolipané přijdou i o novoroční ohňostroj. „Před kulturním domem Crystal se vždy sešlo velké množství lidí, což není v současné situaci vhodné. Přemýšlíme ale, že bychom na velkoplošné obrazovce na náměstí T.G.M. na Nový rok promítli také nějaký program,“ dodal českolipský radní Michal Prokop.

V Novém Boru už připravují adventní výzdobu s tím, že rozsvícení stromu proběhne pravděpodobně bez účasti veřejnosti.