Vánoční strom přejmenovaný na farmářský, nápis Veselé Vánoce a typicky vánoční zboží. Tak vypadají farmářské trhy v Mostě. V Ústeckém kraji je toto město výjimkou, v drtivé většině z nich si lidé kvůli vládnímu zákazu před svátky na adventních trzích nenakoupí. Jedním z prvních měst, které na severu Čech předvánoční akce zrušilo, byl Varnsdorf na Šluknovsku.

Kromě trhů a slavnostního rozsvícení stromu zrušili také silvestrovský běh. „Podle mě je to podvod. Vůbec se mi to nelíbí. Ve chvíli, kdy veřejná správa, která má jít příkladem, podvádí, je to špatně. Těžko pak můžeme po lidech chtít, aby dodržovali pravidla,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Velmi rušno mělo být celý advent v Děčíně. Na Masarykově náměstí měly být každý den otevřené stánky. Od minulého týdne, kdy je Středisko městských služeb přivezlo, jsou ale zavřené.

Most proměnil vánoční trhy na Zimní farmářské trhy. Mají trvat do ledna

O tom, že by se Děčín vydal mosteckou cestou, neuvažují. Kvůli přístupu mosteckých se ale dostávají města, která vládnímu požadavku vyhověla, pod tlak lidí. „Stačilo přejmenovat Vánoční trhy na Zimní farmářské trhy a vše mohlo proběhnout. Tak to udělali v jiných městech, kde mají primátoři koule,“ napsal například jeden z uživatelů facebooku na stránku děčínského magistrátu.

„Akce do 100 lidí jsou povolený, ne? To by se dalo ukočírovat, jen chtít,“ přidala se další obyvatelka Děčína. Na fotografiích z mosteckých trhů je přitom vidět, že si jejich návštěvníci s dodržováním protiepidemických opatření nedělají těžkou hlavu. Nedodržují rozestupy, zakrytý nos a ústa respirátorem má málokterý z nich. Lidé často poukazují na to, že v obchodních domech mohou lidé bez větších omezení nakupovat, zatímco prodej od malovýrobců vláda zakázala.

Narváno. Na zrušeném vánočním trhu v Mostě rozsvítili zimní „farmářský“ strom

Adventní trhy vláda zakázala minulý týden. Zdůvodnila to tím, že se na těchto trzích lidé zdržují déle než na obvyklých trzích, a jsou tak spíše společenskou než nákupní záležitostí. Proti tomu se okamžitě strhla velká vlna nevole jak ze strany jejich návštěvníků, tak i samotných prodejců. Ti se totiž dozvěděli pouhý jeden den předem, že se letos žádné vánoční trhy konat nebudou. Omezení se netýká prodeje kaprů, stromků, jmelí nebo chvojí a výrobků z nich. Prodejci mohou své výrobky prodávat jen na běžných farmářských trzích.