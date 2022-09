„Návštěvníci našich hřbitovů jistě pochopí, že není v našich personálních silách 24 hodin denně hlídat všechny hřbitovy. Samozřejmě, když k vandalismu nebo poškození hrobů dojde, řešíme to ve spolupráci s Policií České republiky a snažíme se dát vše do pořádku a do původního stavu v co nejkratším čase,“ uvedl Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu.