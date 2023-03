Po čtyřech letech se Frýdlant dočkal své tradiční události. Valdštejnské slavnosti, které se konají vždy v lichý rok, narušila totiž epidemie koronaviru. Třetí květnový víkend tak bude patřit zábavě, tanci, divadlu a dobrému jídlu a pití.

Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu. Archivní foto. | Foto: Jan Škvára

Organizátoři záměrně nedělali velké změny, ale i tak si připravili několik novinek. „Program slavností je léty prověřený a u desetitisíců návštěvníků oblíbený, proto jej zachováváme. Pátek bude tradičně civilní, věnovaný koncertům místních i věhlasných umělců, sobota a neděle se pak ponesou v historickém duchu a nabídnou přehršel programu v různých částech města,“ sdělil frýdlantský starosta Dan Ramzer s tím, že hvězdou pátečního programu bude slovenská kapela No Name. V sobotu se této role zhostí kapela Nightwish revival, která začne hrát ve 21 hodin a plynule na ní naváže příchod ohňového průvodu ze zámku a ohňostroj.

Jednou z novinek letošního ročníku je aktivní zapojení muzea ve Špitálku do programu slavností. Dříve byl Špitálek sice během slavností otevřený, ale většinou v něm byla pouze výstava výtvarných prací dětí z místní ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

„Letos se zahrada Špitálku se totiž promění v alchymistickou dílnu a dílnu řemeslníků, kde si budou moci pokusy i řemesla vyzkoušet malí i velcí,“ informovala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Frýdlantu Iva Beranová. V letošním ročníku bude větší roli hrát i místní škola. „Děti se představí nejen tradičně v pátečním programu nazvaném V podzámčí to žije, ale i během celého víkendu. Budou moci se se svými nejrůznějšími vystoupeními představit opravdu na velkém pódiu na náměstí před tisícovkami lidí. Věříme, že to pro ně i jejich kantory bude nezapomenutelný zážitek,“ dodala Beranová.

Další novinku představuje sobotní slack-high show na náměstí. „Nad návštěvníky projdou po slack pásce artisté a to z budovy radnice až k jednomu domu v polovině náměstí. Bude to dobrodružné,“ podotkl starosta.

V kostýmu vstup zdarma

Jelikož od minulých slavností vzrostla cena energií i honorářů, promítla se tato situace do vstupného, které se zvýšilo o padesát korun. Kdo bude chtít ušetřit, může přijít v historizujícím kostýmu, a bude mít vstup zdarma. „Město Frýdlant totiž vítá každého, kdo chce slavnosti tímto způsobem podpořit a svým kostýmem přispět k tomu, že na návštěvníky bude dýchat historie na každém kroku. Proto má každý v kostýmu vstup na slavnosti v sobotu i v neděli zdarma,“ zdůraznil Ramzer.

Program se už tradičně v pátek 19. května soustředí na náměstí T. G. Masaryka, kde proběhne festival „V podzámčí to žije“. Jde o program civilní, ještě bez kostýmů, ale už v kulisách stánkařů. Je zaměřený na místní, ale i první návštěvníky odjinud. Střídají se zde vystoupení místních kapel, dětí, ale i umělců zvučných jmen. Placenou zónou se náměstí v pátek stane od 12.00 hodin.

O víkendu se pak program rozlije do dalších částí Frýdlantu. „V sobotu například proběhne návštěvníky oblíbená snídaně s vévodou na nádvoří hradu a zámku Frýdlant, tamtéž i večerní program s divadlem a ze zámku se pak vydá na náměstí v sobotu v noci legendární pochodňový průvod. V městském parku zase budou už od pátku nocovat a přebývat vojáci a vojenské ležení doplní i lazaret a lazebna, které si pro návštěvníky připraví místní aktivní senioři. A je se na co těšit, mají lazaret i lazebnu propracované do posledních detailů a návštěvníkům některé z procedur lazebny nabízejí i zažít na vlastní kůži,“ popsala program Beranová.

Kostel Nalezení sv. Kříže nabídne v sobotu i neděli komentované prohlídky, hudební vystoupení a v neděli slavností mši a před kostelem vznikne zóna pro děti s historickým kolotočem, kuličkovou dráhou a dětskou střelnicí. Velkým lákadlem bude pak pro návštěvníky slavností jako už tradičně rekonstrukce historické bitvy, která se uskuteční na louce za restaurací Na Rozcestí v sobotu i v neděli odpoledne. A v restauraci Beseda se uskuteční v neděli dopoledne šachový turnaj na počest zakladatele novodobých slavností, Josefa Dřevínka.

Během slavností bude pro návštěvníky otevřeno také Turistické informační centrum v přízemí radnice a Městské muzeum v budově radnice. „Jak je již zvykem, na nádvoří radnice připravujeme jakousi dětskou a klidovou zónu. Děti se tam budou moci v sobotu a neděli vyfotit několikrát denně s vévodkyní, užít si divadélka nebo se zapojit do vyrábění v historických dílničkách ve výstavní síni, kde bude vybudován i improvizovaný kojící koutek pro maminky s nejmenšími návštěvníky,“ dodala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

O pohodlí návštěvníků co se týče jídla, pití a stánkového prodeje se postarají desítky trhovců nejen na náměstí T. G. Masaryka, ale i v přilehlých ulicích a v městském parku. Město Frýdlant připraví pro všechny, kteří na slavnosti dorazí auty, dostatek parkovacích míst v okrajových částech Frýdlantu. Přesný seznam bude zveřejněn v průběhu května.

Vstupné na jednotlivé dny i více dní je pro rok 2023 následující:

Pátek: 150 korun

Sobota: 200 korun

Neděle: 150 korun

Sobota + neděle: 250 korun

Pátek + sobota + neděle: 300 korun

Zdarma se na slavnosti dostanou děti do 130 cm, výšku budou již tradičně u jednotlivých vstupů do placené zóny na náměstí kontrolovat dobrovolníci – vstupenkáři. Dále mají vstup volný držitelé průkazů ZTP/P a jejich doprovod a o víkendu návštěvníci v kostýmu.