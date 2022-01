Do dalších Vánoc zbývá skoro celý rok, přesto si mohou zájemci ještě na některých místech zavzpomínat na uplynulý adventní čas. Jedním z nich je i hrad Valdštejn, kde sice vánoční program už skončil, ale zajímavá výzdoba zůstala.

Návštěvníci hradu si mohou prohlédnout první nádvoří s vyzdobenou kapličkou sv. Jana Křtitele. V přízemí klasicistního domu je k nahlédnutí salonek s expozicí Aehrenthalské Vánoce, která zahrnuje slavnostní tabuli, vánoční stromeček a zajímavé dobové doplňky. „Na druhém nádvoří zvídaví zájemci prostřednictvím malé výstavy zjistí zajímavosti o historii Vánoc a tradicích ve středověku a v našem regionu, tedy v Pojizeří,“ podotkl Radim Štícha z hradu Valdštejn. Ten bude přístupný ještě třetí lednový víkend, vždy od 13 do 15.30 hodin. „Rozhodli jsme se ho otevřít na základě kladných ohlasů od návštěvníků a také kvůli tomu, že Valdštejn představuje vycházkové místo pro obyvatele Turnova,“ dodal.

Za zmínku stojí ručně vyráběný betlém z kukuřičného šustí, který obsahuje více než 250 figurek různých velikostí. Prostřenou tabuli zase doplňuje prvorepublikový rybí servis. Každý z dvanácti talířů této soupravy je v podstatě unikát, protože motiv ryb se ani na jednom z nich neopakuje. Píseň Tichá noc hraje vánoční zvonkohra z přelomu 19. a 20. století s hřebenovým strojkem. „Výzdoba je opravdu moc pěkná. V kapli hrály koledy a celkově jsem měla pocit, že se Vánoce zase blíží,“ podotkla jedna z návštěvnic Radka, která dorazila s rodinou.

Vánoční výzdobu hradu zavedla před několika lety současná ředitelka Eliška Gruberová, která má aranžování jako jeden ze svých koníčků. Každoročně se snaží vymyslet něco nové a výstavní expozice vhodně doplnit, popřípadě rozšířit. Vánoční program, spojený s koncerty či prohlídkou vánoční výzdoby, si od poloviny prosince do začátku ledna nenechalo ujít téměř 1000 lidí. Za uplynulou sezónu navštívilo hrad 51 000 návštěvníků, přesto ji ovlivnila epidemie koronaviru. „Podařilo se vytvořit zajímavou dobrodružně-zážitkovou hru Tajemný kryptex, která zájemce provedla celým areálem hradu skrze luštění šifer a hledání odpovědí na záludné hádanky. Celkově sezónu hodnotíme jako vydařenou,“ sdělil Štícha.

Až se hrad v polovině ledna uzavře, budou pokračovat v intenzivních přípravách na novou sezónu včetně úklidu. Plánují jak tradiční a oblíbené akce, jako jsou například dětské prohlídky s loupeživým rytířem a s princeznou, tak i řadu novinek. Do nového hávu, který bude souviset s výročím založení města Turnov, se zahalí noční prohlídky. Nové pojetí bude mít i Středověký víkend se šermířskými vystoupeními a dobovou hudbou. „Pomyslnou vlajkovou lodí letošní sezóny však bude velká letní výstava, která, jak věříme, zaujme široké spektrum návštěvníků. Podrobnosti si zatím necháme pro sebe,“ nastínil budoucí plány Štícha.

Historie hradu Valdštejn se datuje do 13. století a je kolébkou slavného rodu Valdštejnů, ze kterého pocházel i vévoda Albrecht z Valdštejna. V areálu se nachází jak domnělá podobizna spisovatele Karla Hynka Máchy, tak i největší portrétní galerie šlechtického rodu Lexů z Aehrenthalu v České republice. Majestátní vstupní most s barokními sochami zase připomíná známý Karlův most. Unikátní jsou i výhledy, které při dobré viditelnosti umožňují dohlédnout ke zřícenině hradu Trosky či k panoramatu Krkonoš.