Zdroj: DeníkVáclavice jsou malou vesnicí v pohraničí, která se táhne více než 5 km podél klikaté cesty, kterou lemuje Václavický potok. Bydlí tam asi 440 obyvatel. Osada Uhelná, která leží na kopci nad Václavicemi a z druhé strany sousedí s Polskem, je ještě menší, je tu několik desítek domů a bydlí tu asi 50 místních. Přesto právě sem v posledních týdnech míří novináři z celého světa. Proč? Protože chtějí mluvit s lidmi a poznat jejich problémy, které se staly základem jednoho z největších konfliktů mezi Českou republikou a Polskem. Kauza polského hnědouhelného dolu Turów, jehož činnost má podle odborníků negativní vliv na životní prostředí na české straně hranice, dávno překročila hranice Libereckého kraje. Dalo by se dokonce říct, že se česko-polský spor stal problémem evropským, a to v momentě, kdy do něj aktivně vstoupil Soudní dvůr EU a později i Evropská komise, která se připojila k české žalobě na Polsko.

Zatímco probíhají mezinárodní vyjednávání o řešení konfliktu, obyvatelé Václavic a Uhelné, kteří jsou nejvíce postiženi následky postupující těžby, hlavně ztrátou podzemní vody, netrpělivě čekají na výsledky.

„Poslední 3 týdny neděláme nic jiného, než dáváme rozhovory pro česká i zahraniční média. Všichni do jednoho jsou šokováni zjištěním, že čeští politici na všech úrovních nás, kteří jsme celou kauzou dotčeni na prvním místě, zcela ignorují. Sem tam získáme kusé informace, ovšem nic konkrétního k plánované dohodě mezi ČR a Polskem, nic. Možná nás politici na probíhajících jednáních hájí, možná ne. My to jednoduše nevíme, protože sice hovoří média z celého světa, politikům ovšem za odpověď na žádost o schůzku nestojíme,“ okomentoval rozhořčeně dění posledních dní Milan Starec, který zastupuje Sousedský spolek Uhelná.

Starec se s rodinou do Uhelné přistěhoval před několika lety. O těžbě, která v dole probíhá, věděl, bylo to hlavní negativum, které zvažovali před stěhováním, nakonec ale vyhrála pozitiva bydlení na vesnici. „Uhelná je na konci světa, silnice tady končí, nikdo tudy neprojíždí, autem sem přijedou jen lidé, kteří tu žijí. Pro děti je to tu neskutečně svobodné, ráno vyběhnou ven, vrátí se na oběd a pak jsou zase pryč až do večera bez toho, abychom se o ně museli strachovat,“ vyjmenoval před časem Starec hlavní důvody, proč se s dvěma malými dětmi přestěhovali z Liberce do Uhelné.

Důl v té době vnímal jako něco, co jednou musí skončit. Jenže Poláci s koncem těžby počítají až v roce 2044 a nehodlají podlehnout nátlaku ČR ani Evropské Unie, která se v rámci Zeleného dohody snaží motivovat unijní státy, aby s fosilními palivy skončily dříve. Důl se navíc začal rozšiřovat a rypadla se přibližovala na dohled od domu Milana Starce. „Chceme udělat maximum pro to, aby těžbu nemohli Poláci rozšiřovat nebo alespoň, aby nerozšiřovali důl v rozsahu, v jakém chtějí, protože ten je z našeho pohledu bezohledný a sprostý. Když si stavíte barák, tak ho také nepostavíte na hranu sousedova pozemku,“ prohlásil Starec před dvěma lety a od té doby ve svém úsilí nepolevil. Zorganizoval místní, se kterými podepisoval petice. Zúčastnili se několika protestů, snažili se tlačit na politiky, aby se jich zastali a vyjednávali i s protistranou. Jejich hlavní motivací přitom bylo ochránit místo, kde našli nový domov.

Spřízněnou duši a partnera ve společném boji našel Milan Starec v sousedovi Michaelu Martinovi z Václavic. Ten se do Čech přestěhoval před 26 lety, přímo ve Václavicích bydlí už dvě dekády. I když má Martin dvě studny, čím dál více se potýká s nedostatkem vody. V části obce, kde bydlí, není zaveden vodovod, a jeho rodina je tak odkázaná na vlastní zdroje pitné vody. „Poprvé jsme museli nedostatek vody řešit asi v roce 2005, kdy jsem prohluboval jednu studnu. Pak to bylo bez větších problémů až do roku 2018. Když říkám bez problémů, myslím tím, že jsme museli s vodou zacházet rozumně,“ vylíčil Martin Deníku. Má sice dvě studny, ale ani tak nemá vyhráno. V jedné je totiž velice železitá voda s velkým obsahem manganu, která není vhodná k pití a její úprava by přišla na statisíce. Ve druhé studni začala před 15 lety voda ubývat. Prohloubil ji na vlastní náklady, ale přesto to nestačilo. Dnes je v ní vody sotva na pití. Užitkovou vodu tak čerpá dvakrát týdně ze 100 metrů vzdálené studny na obecním pozemku.

„Tohle řešení není ideální. Zabere to hrozně času a pro spoustu lidí je to nerealizovatelné. Protože by museli vodu přečerpat ze studny a pak ji odvést domů. Já natáhnu 100 metrů hadic a 3 až 4 hodiny čekám, než načerpám kubík vody. I když s ní pak šetřím, vydrží nám zásoby maximálně týden nebo 10 dní,“ vysvětlil Martin.

Čas mu zabírá i aktivismus, monitorování stavu vody a další aktivity spojené se snahou ochránit okolní životní prostředí a svůj domov. „Jsem rád za všechno, co se nám povedlo a co vyústilo v aktuální vyjednávání mezi Českou republikou a Polskem. Nebylo to ale zadarmo. Je za tím spousta práce. Jenom já jsem tomu věnoval až 250 hodin svého času, a to na úkor rodiny, zájmů a volného času,“ konstatoval Martin, který stejně jako Starec netrpělivě očekává, jak bude vypadat dohoda, na základě které by mohlo Česko stáhnout žalobu od Soudního dvora EU.

Podle Martina by bylo ideálním řešením to, kdyby byly ochráněny české zájmy, lidé by získali alternativní zdroje vody v podobě nového vodovodu a Polsko by se podílelo na jejich financování. „Nejhorší by bylo, kdyby Česká republika ustoupila Polsku na úkor našich zájmů jenom proto, aby se všechno co nejdříve vyřešilo nebo uhladilo,“ dodal Michael Martin.

Vyjednávání expertních týmu z Česka i Polska pokračovala tento týden v Praze, zatím se ale strany nedohodly na finálním znění mezinárodní smlouvy, která by spor ukončila.