Potkat v ulicích České Lípy mladé lidi z Afriky nebo Sýrie nebylo před listopadem 1989 nic neobvyklého. Národnostně pestrá komunita se tvořila v nedalekých Zahrádkách, kde v tamním zámku od roku 1967 fungovalo jedno z deseti českých středisek jazykové přípravy pro zahraniční studenty.

Zámek v Zahrádkách. | Foto: Deník / Petra Hámová

Jedním z těch, kteří zde pilovali češtinu, byl i slavný Mireček z filmu Dušana Kleina Jak básníci přicházejí o iluze, Joseph Dielle z republiky Kongo. Hercem nebyl, v Zahrádkách se připravoval na studium pražské FAMU. Malou obec na Českolipsku snímek proslavil po celé zemi. Ostatně kdo by ty scény neznal: „To je játro,“ odpovídá Mireček na dotaz Jana Přeučila v roli profesora Sejkory. „Člověče, co vás v těch Zahrádkách učili! Šafránek, vysvětlete tady Mirečkovi, co je to pomnožné číslo.“