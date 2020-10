Baví vaše děti kolektivní sport a vy přemýšlíte, čemu by se mohly věnovat? Možná je pro ně právě florbal tím pravým koníčkem.

Florbal, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Oddíl v Turnově hledá děvčata i chlapce ve věku od 6 do 15 let. Děti trénují dvakrát týdně v hal TJ ve Skálově ulici. Tréninky jsou vždy v úterý od 14:30 do 16:15 a ve čtvrtek od 14:15 do 15:45. Děti mohou dorazit na kterýkoliv trénink a florbal si nezávazně vyzkoušet.