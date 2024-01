„Do trenek jdeme vždy na začátku výšlapu, ale samozřejmě pro koho by to bylo moc náročné, tak se oblékne a může odkládat svršky během cesty,“ řekl Deníku organizátor akce Vojtěch Cink. On sám se otužování aktivně věnuje už sedm let. „Představuje to pro pro mě formu meditace a zároveň se tím stále učím vystupovat z komfortní zóny. To je pro mě extrémně důležité,“ doplnil.

Během cesty se odvážlivci kochali krásnými scenériemi a na vrcholu nesmělo chybět společné focení, aby měli vzpomínku. Podle Cinka velkou roli při otužování hraje vnitřní motivace jednotlivce. A co by poradil těm, kteří s tím chtějí začít, ale brání jim v tom obavy? „Pokud by někdo chtěl začít, není nutné hned lézt na Ještěd nebo do zamrzlého jezera. Jděte na to pomalu, ve sprše, posouvejte kohoutek každý den o milimetr dál a zůstávejte pod vodou o vteřinu déle. Najednou pak zjistíte, že se na to těšíte. Pokud začnete násilně, velmi rychle i skončíte,“ odpověděl.

Konec šplhání do kopce! K liberecké nemocnici pojede tzv. zdravotnická linka

Potřetí se vydal zdolat Ještěd zpěvák liberecké opery, hudební publicista a skladatel Jiří Bartoloměj Sturz. Tomu se líbí hlavně to, že samotné šplhání do kopců se přeměnilo ve společenskou záležitost. Obecně má rád lezení do kopců. „To, že směřujete vzhůru, a v důsledku vidíte, jak je seshora všecko malé, včetně vašich starostí, to je velká odměna. To, že se jedná o otužilecký výšlap, to je bonus navrch,“ svěřil se. „Otužuji se pravidelně, ale tady dnes uvidím známé, které jsem dlouho neviděl. A potom ta káva a dort nahoře po výkonu chutná skvěle,“ zdůraznil se smíchem jeho kamarád David Kubát.

Podruhé se připojil i Viktor z Liberce, který má za sebou i novoroční výstup na Ještěd a chodí se otužovat i na Lesní koupaliště v Lidových sadech. „Zima je zima. Ale je to příjemná cesta,“ podotkl.

FOTO: U libereckého Babylonu se srazila čtyři auta. Nehoda komplikovala dopravu

Nejedná se o jedinou pravidelnou událost tohoto ražení. Bez bázně a hany se ponořili první lednovou sobotu vyznavači otužování do vod Lesního koupaliště v rámci 8. ročníku tradičního Memoriálu Jáchyma z Hradce. Téměř čtyři desítky otužilců ponorem do vody o teplotě čtyři stupně Celsia tak uctily památku významného zemského úředníka z 16. století, který utonul v mrazivém Dunaji u Vídně, když se tam při povodni zřítil jeho kočár.