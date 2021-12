Jeho tvůrkyně Inka Teschinská získala cenu Ekonomické fakulty TUL ve výši 30 000 korun a k tomu 50 000 Kč jako cenu ŠKODA Auto. „Prevalence v populaci v průmyslově vyspělých zemích vzrostla za posledních 30 let třikrát, bavíme se tedy o 500 000 dětí s ekzémem a až 700 000 dospělých v České republice,“ řekla v pátek při prezentacích finalistů Inka Teschinská. (A)TOP život má být edukativní platforma, která podává informace o atopickém ekzému přehledně na jednom místě. Cílem je kolem „značky“ také budovat komunitu lidí s atopickým ekzémem, aby si mohli poskytovat vzájemnou podporu a sdělovat si tipy.

Kateřina Blatoňová a Lukáš Veselý představili svou vizi hydroponického pěstování BeeHydro, což jim vyneslo v soutěži 30.000 Kč jako ocenění od Nadace Preciosa. Jejich projekt má dvě roviny. „Už nyní pěstujeme microgreens a prodáváme je v mističkách do Lipo.ink, na krajský úřad i do liberecké nemocnice a několika podniků v Liberci, kde je používají pro přípravu pokrmů,“ podotkla Kateřina. V budoucnu ctějí nabídku rozšířit o mátu, meduňku, salát a další zeleninu.

Kabelka na zvířátko nebo čepice s dřevěným kšiltem. Mladí soutěží o nej doplněk

Ocenění získal i Ekohaus, což je projekt distribuce ekologického pracího prostředku v ČR. Papírek s účinným prostředkem se v pračce rozpustí a nezůstanou po něm žádné stopy, jen čisté a voňavé prádlo. Hodí se rodinám, těm, co nemohou nosit těžké náklady jako třeba senioři nebo těhotné, uvítat by ho mohli i čeští kempaři.

Porota ocenila také Tanganicu, což je marketingový nástroj, kterým si klient, a to i úplný laik ve světě IT, pomocí webové aplikace nastaví a spustí reklamy na Googlu a Facebooku tak, aby přivedly potenciální zákazníky na jeho e-shop. Původně studentský nápad už trojice autorů Filip Svárovský, Robert Tichý a Samuel Machat spustila před rokem a neustále pracuje na jeho vylepšení. Ujal se a Tanganica má dnes 60 klientů a nabrala do týmu další posily. V soutěži získal projekt mentoring v hodnotě 15 000 korun od CzechInvestu.

Žena nabízí děti na facebooku. Snaží se jim najít náhradní rodinu

„Soutěž je platformou, kterou podporujeme u studentů napříč univerzitou podnikavost. Podle projektů letošního ročníku i ročníků předchozích soudím, že to funguje velmi dobře a to mě těší ze všeho nejvíce. Letos mám obzvláštní důvod k radosti, protože cenu ekonomické fakulty si odnáší naše studentka za projekt (A)TOP život, který není jen o byznysu, ale má velký celospolečenský přesah,“ zdůraznil děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek.