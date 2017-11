V sobotu můžete nakoupit i pro potřebné

Liberecký kraj – Národní potravinová sbírka se bude letos konat už popáté. Zapojit se můžete tím nejjednodušším způsobem. Stačí nakoupit!

POTRAVINOVÁ SBÍRKA proběhla v České republice úplně poprvé. Potraviny pomáhají skupinám obyvatel jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni.Foto: Jaroslav Appeltauer

Tesco, Billa, Albert, Penny Market, Kaufland. Pokud vyrazíte nakoupit do některé z prodejen jmenovaných obchodních řetězců, možná dostanete do ruky letáček se seznamem trvanlivých potravin a drogistického zboží. Nákupem některé z položek podpoříte Národní potravinovou sbírku a váš příspěvek poputuje do Potravinové banky a odtud potřebným.

„Naše pomoc je určená především seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám nebo dětem z dětských domovů,“ vysvětlila Pavlína Kalousová z pořádající organizace Byznys pro společnost. Podle ní je důležité, že cesta potravin od dárce k příjemci je díky sbírce krátká, a nakoupením zboží tak lidé pomohou někomu ze svého bezprostředního okolí.

POMOHOU DOBROVOLNÍCI

V Libereckém kraji se do akce zapojilo 25 prodejen, v každé z nich bude k dispozici 6 20 dobrovolníků. „Jedni budou rozdávat letáky, další budou čekat za kasami, aby nákup složili a odvezli do banky,“ sdělil ředitel Potravinové banky Liberec Josef Vlček. Celkem se do sbírky zapojilo v kraji 275 dobrovolníků.

OLEJE, ŠAMPONY, PLENY

Ředitel banky očekává opět největší přísun „suchých“ potravin, jako jsou luštěniny, rýže nebo těstoviny. „Důležité jsou ale také konzervy a oleje nebo drogistické zboží, například mýdla a šampony,“ dodal Vlček. Poptávka je podle něj i po zboží určeném pro děti. „Naše maminky potřebují především pleny,“ potvrdila Hana Koubková z libereckého Domova pro matky a děti v tísni, který patří mezi pravidelné odběratele Potravinové banky.

V loňském roce se v Libereckém kraji podařilo vybrat 10,5 tuny potravin a drogistického zboží. „Toto číslo se rok od roku zvyšuje, poznamenal Vlček. Seznam obchodů, které se zapojily do letošní potravinové sbírky, najdete na: http://potravinypomahaji.cz/kde-se-zapojit-2017/liberecky-kraj/.