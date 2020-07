Tradiční multižánrový festival se bude konat 18. července na břehu řeky Jizery, v kempu v Dolánkách u Turnova. Areál bude otevřený už od 12.00 a hudební vystoupení začnou od 13.00. Vstupné je i letos dobrovolné.

Festival Dolánky 2018 | Foto: facebook

Program festivalu:

13:00 až 13:40

ZE DNA

14:00 až 14:40

Makule

15:00 až 15:45

Banaopank

16:05 až 16:55

Znouzectnost

17:15 až 17:50

Flastr

18:05

Sarah & The Adams

19:00 až 19:40

Ondra Ruml

20:00 až 21:00

Schodiště

21:25 až 22:30

The Chancers

22:50 až 23:50

The Scoffers