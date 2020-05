V dozorčí radě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) zasedne liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). O nominaci rozhodla tento týden Rada města.

Původně město oznámilo, že bude do SVS nominovat exprimátora Jiřího Kittnera za ODS. To vyvolalo řadu negativních reakcí od opozice, ale i veřejnosti. Kittner byl primátorem Liberce od roku 1999 do 2010. Po skončení mandátu byl byl obviněn z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, soud ale žalobu zamítl. Kittner je v současné době předseda Dozorčí rady SVS.

Zámečníkovu nominaci podpořila i většina dalších starostů Liberecka z celkového počtu 38 obcí okresu Liberec, které jsou akcionáři SVS. „ Zastupovat akcionáře primátorem bylo dříve zvykem a rád bych se k tomu zvyku zase vrátil. Děkuji za důvěru starostům Liberecka. Nelehkým úkolem bude například i nezvyšování ceny vody,“ komentoval nominaci Jaroslav Zámečník.

V Liberci je v následujících dvou letech v plánu společná práce na téměř dvou desítkách projektů výstavby a modernizace vodohospodářských sítí, včetně akutního zajištění zásobování vodou pro oblast Ruprechtic a Kateřinek.

„Čeká nás velká rekonstrukce Šaldova náměstí, Sokolské a dalších páteřních komunikací, kde bych rád měl přehled, abych mohl ovlivnit aktuální stav prací,“ doplnil Jaroslav Zámečník. Konečné rozhodnutí padne na valné hromadě 458 severočeských měst a obcí 18. června 2020 v Teplicích.