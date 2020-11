Společnost Synlab zřídí odběrové místo pro pěší i režimu drive in v Liberci na parkovišti u Home Credit arény.

Testy budou provádět od pondělí do neděle od 7 do 15 hodin. Denní kapacity by měla být asi 150 odběrů. Liberecký kraj usiluje o zapojení Synlabu do jednotného krajského systému na objednávání.