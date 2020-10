„Já mám informace pouze z veřejných zdrojů, z televize, rádia, novin, internetu. V podstatě o tom nikdo nic konkrétního neví, takže se tentokrát ani nerozpovídám. Člověk asi mohl předpokládat, i s ohledem na minulost, že se něco podobného může stát. Ale jakým směrem se kauza vyvíjí a bude vyvíjet, to opravdu nevím,“ uvedl König pro Deník.

Ve fotbalovém prostředí se liberecký funkcionář pohybuje dlouho. „Prakticky celý život, tak je logické, že se o to dění zajímám, samozřejmě, že ano. Pokud někdo něco ví, tak vám to stejně neřekne. My co jsme dál, a já už v tom centru dění také nějaký čas nejsem, ty informace nemáme. Asi je to v režii jiných institucí, vyšších než na úrovni krajů.“

Ve svém „rajonu“ problémy nemá. „Můžu říct, že my máme v krajských soutěžích pořádek. Troufám si tvrdit, že u nás problém sázení nebo úplatků není,“ dodal König s tím, že neví ani o žádném jiném.