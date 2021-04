Vícečlenná rodina s maminkou na mateřské a s hlavou rodiny, která přišla kvůli epidemii koronaviru o práci. Musí otáčet každou korunu, peníze na extra výdaje nejsou. Nejdůležitější je zaplatit nájem a poplatky za služby a zajistit dětem jídlo. Taková je realita lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. V Libereckém kraji, podobně jako po celé republice, narostl počet těch, kteří potřebují potravinovou pomoc. Podpoří je Sbírka potravin.

Její jarní kolo proběhne v sobotu 24. dubna a zapojit se do něj může každý. Stačí od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží v zapojených obchodních řetězcích, jako jsou například Albert, Billa, Globus, Kaufland, Tesco, Penny Market či dm drogerie markt a Rossmann. Dobrovolníci v zelených zástěrách budou přijímat dary za pokladnami. „Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, narůstá. Během loňského roku jsme registrovali meziroční vzestup v řádech desítek procent. Mnohým se nedostává ani na zajištění nejnutnějších životních potřeb,“ zdůraznila ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Vybrané potraviny poputují do nejbližší potravinové banky, kde se roztřídí, zkontrolují a připraví pro odběratele v podobě neziskových organizací. Mezi nejčastější příjemce potravinové pomoci patří rodiče samoživitelé, senioři či pěstounské rodiny. „Z uskutečnění potravinové sbírky jsme velmi nadšení. Díky jarnímu kolu doplníme sklady a budeme moci pokračovat v přípravě potravinových balíčků. Poptávka po nich se od vypuknutí epidemie zvýšila,“ popsal situaci ředitel Potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček. Aktuálně jim zbylo přibližně jeden a půl tuny potravin z podzimní sbírky, ale to vystačí maximálně do konce května.

V potravinové bance uvítají hlavně konzervy, trvanlivé mléko, dětskou výživu, těstoviny, luštěniny, rýži, mléko, polévky, olej či základní a dětskou drogerii. Podle Vlčka nadále pokračuje i pomoc ze strany jednotlivců, kteří udělají nákup a zavezou ho do banky. „Stává se nám, že lidé pošlou potraviny prostřednictvím e-shopů jako Rohlík či Košík,“ dodal.

Navýšení počtu rodin v nouzi pozorují i ve Farní charitě Česká Lípa, která patří mezi příjemce potravinových balíčků. „Nákup ochranných pomůcek zatěžuje rodinné rozpočty, někteří přišli i o práci. S prosbou o pomoc se na nás obrací i více matek-samoživitelek,“ podotkla asistentka ředitelky českolipské charity Pavla Bratršovská.

Do jarní Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohou zákazníci nakoupit trvanlivé potraviny a drogerii z pohodlí svého domova do 2. května.

Stát se dobrovolníkem během Sbírky potravin se rozhodla i dvaatřicetiletá Alice z Liberce, která má za sebou už celou řadu aktivit podobného charakteru. „Buď budu stát před prodejnou a zvát lidi, rozdávat letáky a motivovat je k darování. Anebo budu za pokladnou pomáhat přijímat potraviny, balit a připravovat je k odvozu,“ popsala svou náplň práce dobrovolnice.

Podle ní jsou lidé obecně štědří, chápající a solidární. Byl by pro ni úspěch, kdyby se podařilo zajistit potraviny pro všechny, kteří to potřebují. „Nevím, jak to bude náročné v respirátoru a dalších ochranných pomůckách. Ale na druhé straně fakt, že dělám něco prospěšného, mi pomůže to překonat. Těším se na to,“ přiblížila své pocity Liberečanka.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, loni však bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. To podzimní se stalo rekordním, když i přes krizovou epidemickou situaci lidé vyslyšeli volání o pomoc a naplnili sklady potravinových bank celkem 713 tunami zboží.