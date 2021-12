Liberecký kraj má na svém kontě vydařené prvenství. V minulém roce vysázel nejvíce stromů z celé České republiky.

Ilustrační foto. | Foto: Martina Petrášková

Toto prvenství obhájil už potřetí za sebou. Vyplývá to z údajů organizace Arnika, která počty vykácených a zasazených stromů pravidelně každý rok monitoruje. V Libereckém kraji silničáři za každý pokácený strom vysadili téměř 4,5 nových. V absolutních číslech to znamená, že bylo vykáceno 1 102 stromů, ale místo nich bylo do země zasazeno 5 007 nových stromků.