"Za dvanáct let existence babyboxu, který původně vznikl za podpory Nadace Komerční banky Jistota, vyměněn za babybox nové generace podpořené rovněž touto nadací, mi to přijde až dost," uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Nechtěné miminko je holčička a dostala jméno Barborka. Je zdravá, váží 2,98 kilogramu a měří 48 centimetrů. Pupečník měla podvázaný gumičkou do vlasů. Holčičku tradičně obdaruje Česká mincovna zlatým dukátem, letos již desátým.

"Děkuji Jaroslavu Černému z České mincovny, který tu spoustu zlata produkuje, a to nejen děťátkům odloženým do babyboxu. Děkuji Nadaci Jistota a všem dárcům, bez nichž by babyboxy nebyly," doplnil Hess.

Barborka je sedmým děťátkem odloženým v babyboxu v liberecké krajské nemocnici. V roce 2019 tu našli dvě děti, rovněž Barborku a Tomáše. V roce 2016 to byl Pavel, v roce 2014 Stanislav a o tři roky dříve Ondřej. Prvním odloženým miminkem se stala před jedenácti lety Andrejka.