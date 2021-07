Kolejnicový systém je unikátní v tom, že potřebuje minimální manipulační prostor pro přesun nepohyblivého pacienta. Tento týden si transportní vak vyzkoušel první pacient.

„Systém je v tuto chvíli zaveden do dvou pokojů, do budoucna plánujeme jeho umístění minimálně do všech dvanácti pokojů tohoto křídla. Cena zařízení je 660 tisíc korun,“ řekl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

Součástí stropního zvedacího a transportního zařízení je i tzv. „chodící vak“, který připomíná sedák. Ten umožní udržet pacienta vestoje a dovolí mu trénovat chůzi bez chodítka.