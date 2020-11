Nově bude stát jízdenka 24 korun, doposud za ni cestující platili 20 korun. Zdražení jízdného se nedotkne předplacených kupónů ani jízdenek přes SMS. Vedení Liberce navíc schválilo mimořádný 10milionový příspěvek pro DPMLJ.

„Čínská chřipka sebrala DPMLJ na tržbách jen do října přes 40 milionů korun. Není naděje, že by se to letos zmátořilo. Část výpadku bude sanovat město, část cestující. Město zaplatí o 10 milionů více, cestujícím zdraží jednorázové jízdné o 4 Kč,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Naposledy se jízdné MHD zdražovalo před sedmi lety. „V roce 2013 šlo jízdné ze 16 korun na 20 korun, od té doby zůstalo beze změn a od roku 2021 by bylo za 24 Kč. Předplacených kuponů, tzv. lítaček, se zdražení netýká, naopak jsme zavedli ještě jeden zlevněný kupon pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří doprovázejí kočárek s dítětem,“ dodal Šolc.

Zdražení jízdenek by mělo přinést asi 10 až 12 milionů korun na tržbách, ale pouze za předpokladu, že se cestující do MHD vrátí v takovém počtu jako před krizí. „Před covidem cestovalo autobusy MHD asi půl milionu lidí týdně, tramvaje pak využívalo okolo 270 tisíc cestujících za týden. Během pandemie na jaře poklesly počty v autobusech asi na 200 tisíc a v tramvajích pouze na 71 tisíc týdně,“ uvedl primátor města Jaroslav Zámečník.

MHD v Liberci využívá asi o 30 až 50 procent méně lidí než běžně. Kvůli poklesu cestujících jezdí dopravní podnik podle prázdninových jízdních řádů. MHD přestaly využívat hlavně studenti a žáci. „V průměru činí měsíční ztráta podniku asi 3 miliony. Mandatorní náklady, které představují asi 70 procent všech peněz, které do DPMLJ tečnou, musíme platit dál. Ovlivnit můžeme jen zbylých 30 procent, například tak, že omezíme některé spoje,“ vysvětlil předseda dozorčí rady DPMLJ Petr Židek.

Zdražení jízdného musí ještě schválit zastupitelstvo. Nové ceny by měly platit od 1. ledna 2021 pro jednorázové papírové jízdenky a jízdenky zakoupené pomocí platební karty. Cena se nezmění pro nákup jízdného přes SMS. Roční jízdné zůstane na stejné úrovni a cestující za něj zaplatí 3650 Kč. Podle primátora města využívá předplacených kuponů na libereckou MHD asi 30 tisíc lidí.