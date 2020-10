Informoval o tom ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Liberci Vladimír Valenta. Podle něj o podobném opatření uvažovali už minulý týden. Kvůli metodice ministerstva, která brala v potaz situaci kolem onemocnění covid-19 v celém kraji, však nakonec zůstaly střední školy v Libereckém kraji otevřené.

Nyní došlo podle Valenty k několikanásobnému přírůstku počtu nakažených koronavirem, a proto je potřeba aby školy přešly na distanční výuku. „V první polovině minulého týdne jsme měli kolem 50 případů denně, od čtvrtka pak tato čísla rostla a dostali jsme se na 135 až 160 případů denně. Rozhodli jsme se proto s účinností od středy v okrese Liberec vydat nařízení, které už teď platí v oranžových regionech na vládním semaforu. Střední školy a učiliště tak musí přejít do on-line režimu. Podobná situace panuje v devíti krajích,“ vysvětlil Valenta z KHS a dodal, že k rozhodnutí došli na základě vyhodnocení aktuálního vývoje v libereckém okrese.

„V současné době se nákaza objevila na více než 20 středních školách a učilištích na Liberecku. Desítky studentů a učitelů jsou v karanténě. Mladá populace mezi 15 až 24 lety hraje v šíření onemocnění velkou roli a je jedna z nejpostiženějších,“ řekl Vladimír Valenta a dodal: „Trend je jasný. Čím později bychom přistoupili k tomuto opatření, tím rychleji by docházelo k růstu nakažených.“

Podle náměstka hejtmana pro resort školství Petra Tulpy je kraj schopný změnu vyhlásit a doručit do škol během hodiny, přesto nařízení platí až od středy.

„Všechny střední školy a učiliště musí přejít na distanční vzdělávání. Neznamená to ale, že jsou školy zavřené. Učitelé mohou přijít a pracovat na dálkové výuce,“ vysvětlil Tulpa s tím, že nařízení se nedotkne ani praktické výuky. „Praktické vyučování jako třeba dílny bude možné. S omezením počtu žáků a za dodržení hygienických nařízení,“ uvedl Tulpa.

Nařízení pro liberecký okres bude platit do 18. října letošního roku

Pokud se situace zhorší, budou na distanční vyučování přecházet školy i v dalších okresech v kraji. „Stále platí, že se snažíme udržet klasické vyučování co nejdéle, nikdy ale tak neučiníme na úkor zdraví obyvatel,“ řekl hejtman Martin Půta.

Město Liberec v návaznosti na šíření koronaviru dodalo všem učitelům základních škol zásobu respirátorů třídy 2 (FFP2), a to až do konce kalendářního roku. „Naším cílem je zvýšit bezpečí učitelů v přímém kontaktu s žáky, kteří patří mezi nejpromořenější, byť víceméně bezpříznakovou populační skupinu, a minimalizovat tak rizika uzavírání škol zdola. Pokud se v desetidenní karanténě ocitne třeba i větší skupina žáků, prezenční vzdělávání může i nadále pokračovat. Bez karanténovaných či nemocných učitelů to ale nejde,“ uvedl náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Ke konci minulého týdne bylo nakažených 53 žáků základních škol z celkového počtu 9 200 a 18 učitelů z 940. „Nejsme naivní a očekáváme, že počty nakažených v obou skupinách se asi budou zvyšovat. Minimálně u učitelů by ale díky respirátorům neměl být nárůst tak vysoký. A pokud další respirátory nakonec dodá i stát, jak alespoň momentálně slibuje, budeme jich mít dost i do začátku příštího roku,“ dodal Langr.