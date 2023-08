Také v září budou v Liberci probíhat práce, které omezí dopravu na silnicích a pohyb na chodnících. V některých případech půjde o krátkodobé nebo částečné uzavírky, jindy bude omezení trvat déle.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Krátkodobé a částečné uzavírky začaly v Náchodské ulici už v sobotu 26. srpna, potrvají do 31. října. Souvisí s výstavbou parkovacího domu. Měly by být maximálně třikrát v týdnu v čase od 9.00 do 14.00 hodin.

Kvůli připojení kamerových bodů k optické metropolitní síti začaly 21. srpna částečné uzavírky ulic Pražská, Moskevská, Jezdecká a nám. Dr. E. Beneše. Ulice Moskevská (chodník) od č.p. 32 po křižovatku s ulicí Jezdecká, dále nám. Dr. E. Beneše od č.p. 6 po č.p. 12 bude uzavřená do 3. září. Uzavírka ulice Jezdecká začne 4. září a potrvá do 17. září. Ulice Pražská bude uzavřená od 18. září do 20. října. Dopravní značení bude umístěno pouze v pracovní době od 7.00 do 19.00 hodin. Práce budou organizovány tak, aby mimo pracovní dobu bylo pracovní místo uvedeno do původního stavu.

V pondělí 28. září začaly částečné uzavírky ulic Dukelská a Chabarovská, potrvají do 22. října. Důvodem je umístění přípojek.

Chodce omezuje výkop v chodníku v ulici Klášterní, u zadního vchodu KNL naproti poliklinice Klášter. Omezení zde začalo 21. srpna a potrvá do 10. září. Důvodem je pokládka datové sítě pro nemocnici.

V pátek 1. září začne částečná uzavírka Široké ulice, potrvá do 8. září. Omezení bude také na Sokolovském náměstí, u č.p. 256 bude od 28. srpna do 28. září lešení.

Kvůli pokládce inženýrských sítí je na 4. a 5. srpna naplánovaná úplná uzavírka Krymské ulice. Objízdná trasa povede ulicí Řepnou. Výstavba vodovodní přípojky pak od pondělí 4. září zcela uzavře ulici Polní. Omezení potrvá do 22. září. Výstavba plynovodní přípojky částečně uzavře Jáchymovskou ulici od pondělí 4. září do čtvrtka 7. září.