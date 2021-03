Liberec připravil pro občany města tradiční jarní úklid velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů.

Jarní úklid. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Jarní úklid bude zahájen v pondělí 6. dubna a potrvá až do 25. června. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů. harmonogram úklidu v jednotlivých čtvrtí najdou zájemci na webu města.