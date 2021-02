Nepřehlédnutelný nápis „očkovací centrum“ a červená šipka nenechají nikoho na pochybách, co se bude v budově D libereckého krajského úřadu dít. V pondělí se zde spustí vakcinace pro už registrované zájemce z řad seniorů. Rozjedou se i očkovací místa v dalších čtyřech městech.

Zájemce přicházející pro „včeličku“ přivítá v libereckém centru kromě zdravotnického personálu také logo v podobě postavy se srdcem, které symbolizuje naději a lepší budoucnost. „Očkovací centrum je výsledkem snažení Krajské nemocnice Liberec a Libereckého kraje, intenzivního vzepětí zdejších lidí,“ zdůraznil mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Provozní náklady podle něj budou enormní, ale mělo by se je podařit uhradit z plateb ze zdravotních pojišťoven za očkování. Centrum bude otevřené sedm dní v týdnu, dvanáct hodin denně. Zdravotnický personál bude tvořit 12 až 16 lidí. „Navázali jsme spolupráci s obchodním centrem Forum, kdy zájemci o očkování mohou bezplatně využít jeho parkoviště,“ dodal Řičář.

Kraj podpořil očkovací centra jedním milionem korun z krizového fondu a nemocnici zapůjčil prostory v ulici U Jezu jako podporu.

Podle generálního ředitele liberecké nemocnice Richarda Lukáše představuje lokalita libereckého očkovacího centra tu nejlepší variantu. „Snažili jsme se vytvořit návštěvnicky přívětivé prostory s dostatkem světla. Po vakcinaci budou moci lidé využít klidné zázemí odpočívárny. Očkování představuje jeden z hlavních nástrojů, jak dostat epidemii koronaviru pod kontrolu,“ připomněl Lukáš.

S rozjezdem velkokapacitního centra přestanou v pondělí veřejnosti sloužit nynější liberecká očkovací místa na Husově a Jablonecké ulici. Očkováni zde budou pouze zaměstnanci nemocnice.

Registrovaní zájemci, kteří už mají termín očkování, dostanou od pondělí vakcínu také v městské sportovní hale v Jablonci nad Nisou, v českolipském KD Crystal a v jilemnické a semilské nemocnici. Až bude vakcín více, otevřou se další, a to v Turnově, Frýdlantu nebo Tanvaldu. „Zájem o očkování je už nyní velký. Prozatím jsme naočkovali 15 600 lidí a 5 929 lidí už dostalo i druhou dávku vakcíny. Záležet ale samozřejmě bude na dodávkách vakcín, jejichž množství se má během března zvyšovat,“ připomněl hejtman Martin Půta.

Zpočátku se budou v jednotlivých centrech očkovat nejvýše nižší stovky lidí denně. „Otevřená centra pojedou na částečný plyn, jejich provoz je odvislý od množství vakcín. Věřím, že od dubna pojedeme naplno. Očkování je totiž jediná cesta, kterou se můžeme ze současného období různých opatření a omezení vrátit postupně zpět k normálnímu životu,“ podotkl radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Lidé by se měli dostavit do center na čas, aby se zbytečně netvořily fronty. Od 1. března se budou moci registrovat senioři starší 70 let. Nadále funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin krajská informační a registrační linka k očkování 800 880 066.