V Liberci vyjela tichá tramvaj. Cestující se učili znakovou řeč.Zdroj: Tichý svět„Tato nevtíravá komunikace měla upozornit na to, že mnohdy stačí opravdu jen velmi málo, abychom k sobě měli blízko, pouze cesta z jedné zastávky MHD na druhou“, vysvětlila tisková mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.