Memoriál záchranářů z Manhattanu uspořádal Sbor libereckých dobrovolných hasičů Růžodol I ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Na závodníky čekal silový víceboj a výstup s plnou výbavou do 17. patra. Hasiči se museli dostat až do 21. podlaží budovy krajského úřadu. Na trase čekaly soutěžící různé překážky, jakými byly dvoumetrové bariéry, závaží, které bylo nutné přemístit tlučením palicí, či přesun figuríny po vyznačené trase.

Nejrychlejšími z hasičů se stali liberečtí profesionální hasiči Zdeněk Vrána a Aleš Zeman, kterým výstup po schodech budovy trval 4 minuty a 56 sekund. Ze záchranářů první místo obsadila dvojice Michael Laufke a Jan Bartoš s časem 5 minut a 42 sekund a za policisty skončili první Zdeněk Pleva a Tomáš Tomčiak v čase 5 minut a 13 sekund.

„Oněch dvacet let, co se memoriál pořádá, už založilo důstojnou tradici připomínky toho, co by se už nikdy nemělo opakovat. Děkuji vám všem, kteří si každý rok touto formou vzpomenete. Vám všem, kteří byste znovu stáli v první řadě v boji proti extremismu,“ sdělil náměstek hejtmana Petr Tulpa, který se memoriálu jako host také účastnil.

Čestným hostem se stal i americký hasič James Manahan. Ten poděkoval organizátorům Memoriálu záchranářů z Manhattanu za pořádání akce, která s sebou nese vzpomínku na všechny, kdož museli a chtěli zachránit životy druhých, a přitom obětovali právě ten svůj.