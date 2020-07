Tvrdí, že založení vlastního dopravce bylo správné rozhodnutí a nejrychlejší a nejlevnější řešení, jak zajistit dopravní obslužnost v části regionu. Kraj se navíc aktuálně připravuje také na vstup do ČSAD Česká Lípa.

Podle dokumentu IPUR jezdí krajský dopravce, tedy ČSAD Liberec, v porovnání s ostatními dopravci aktuálně za nejvyšší ceny. Rozdíl má činit v přepočtu na počet ujetých kilometrů více než 20 milionů korun ročně. „V současné době je vnitřní dopravce kraje nejdražším dopravcem ze tří majoritních poskytovatelů autobusové dopravy v kraji. Cíl kraje, tedy mít levného vlastního dopravce, se zatím nenaplnil. Naše doporučení je jasné: Kraj by měl nyní v první řadě zefektivnit provoz vlastního podniku, tedy snížit provozní náklady, a měl by dobře zvážit i plánovaný nákup ČSAD Česká Lípa,“ řekl Jiří Římánek, autor dokumentu a ředitel IPUR, který v minulosti působil také v Dopravním podniku Liberce a Jablonce.

Podle vedení kraje ale analýza srovnává nesrovnatelné údaje a některé finanční položky sčítá vícekrát. „Chápu, že je pro laika ekonomika veřejné autobusové dopravy nepřehledná, ale je s podivem, že ji takto neodborně vytvořil člověk, který byl kdysi v představenstvu Dopravního podniku,“ okomentoval situaci hejtman Martin Půta.

Římánek v dokumentu poukazuje na to, že kraj neprezentuje kompletní data a nepřiznává všechny související náklady, když do konečné a skutečné ceny za 1 kilometr, kterou platí vlastnímu dopravci, nezahrnuje další náklady na jeho zřízení a provoz. Ty podle něj činí 116 milionů korun.

„Zahrnují zejména vklady do ČSAD Liberec a do společnosti Autobusy LK, která je majoritním akcionářem ČSAD Liberec. Součástí těchto „vícenákladů“ je i příplatek 3 miliony na provoz společnosti Autobusy LK. Pokud bude kraj na provoz společnosti vynakládat tři miliony ročně rovněž v následujících devíti letech, po které bude platit stávající smlouva, narostou celkové náklady kraje na vnitřního dopravce na 143 milionů korun,“ tvrdí Římánek a dodává, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec bude jezdit reálně o 4,22 koruny na kilometr, a tedy o více než 16 milionů ročně dráž než srovnatelný BusLine.

Podle Jana Svitáka, který má na kraji na starost resort dopravy, je ale cena dopravního výkonu srovnatelná s celou společností BusLine LK, a to i přesto, že v ČSAD Liberec jezdí autobusy s vyšší přepravní kapacitou. „Dokument nemá žádnou vypovídající schopnost a celou situaci zkresluje. Porovnává ceny pouze za období, kdy fixní náklady zcela logicky krátkodobě významně zvýší cenu za jeden kilometr, protože konec roku má svůj specifický jízdní řád ovlivněný nižším zájmem cestujících kvůli například uzavření škol a většiny firem,“ vysvětlil Sviták.

Římánek na kritiku kraje zareagoval ve smyslu, že nikdy neříkal, že by kraj neměl mít vlastního dopravce. „Kraj by se měl ale snažit, aby jezdil co nejlevněji. Pokud bude vlastní dopravce kraje jezdit i na Českolipsku, může se stát, že bez soutěže bude cena vyšší než u ostatních dopravců,“ dodal Římánek.

Ohledně vstupu do ČSAD Česká Lípa vedení kraje aktuálně vyjednává. Na stole jsou podle hejtmana Půty dvě varianty. Buď dojde k převzetí částí firmy nebo převezme dopravní obslužnost na Českolipsku ČSAD Liberec. „K tomu by ale došlo nejdříve od prosince 2021,“ vysvětlil hejtman.