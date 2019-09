„Krátce po půl třetí odpoledne jsme přijali oznámení o nálezu předmětu připomínajícím munici,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Na místo vpodvečer dorazil policejní pyrotechnik. „Ten potvrdil nález letecké pumy z druhé světové války,“ dodala mluvčí. Podle situace na místě to vypadá, že puma byla nalezena během bagrování.

Policisté dopravu nejprve odkláněli kolem arény a kolem bývalého Baumaxu. Uzavřen byl i průchod pod železniční tratí. Opatření se pak ještě zpřísnila.

„Budeme provádět rozsáhlé bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost obyvatel v souvislosti s tím, že pyrotechnici musejí pumu uvést do stavu bezpečném pro manipulaci,“ dodala mluvčí.

Evakuace, s níž policisté začali po šesté hodině, se týká okruhu 750 metrů od místa nálezu. "Evakuujeme jak provozovny, tak obytné domy, postupně uzavíráme komunikace," popsala Sochorová.

Během večera dojde i k uzavření silnice I/35 v úseku od Makra ke Globusu. Přesný čas se ale zatím určit nedá. Pravděpodobně bude na nezbytně dlouhou dobu přerušen i železniční provoz na tratích do Jablonce, Turnova a České Lípy.

Pro lidi přijíždějí evakuační autobusy, někteří volí svou dopravu. "Osoby jsou v tuto chvíli evakuovány na základní školy Ještědská a Dobiášova," popsala policejní mluvčí. Podle zjištění redaktorů Deníku, kteří město objíždějí, se evakuují lidé například v oblasti nad Starými Pekárnami, ale i v části rochlického sídliště.

"Vařil jsem si večeři a najednou nám přišli říct, ať jdeme ven," popsal jeden z mladíků, který byl evakuován ze zdejšího internátu. "Pojedu domu do Lomnice nad Popelkou," dodal.

Home Credit Aréna vyzvala na svém facebookovém profilu k urychlenému opuštění všech prostor libereckého sportovního parku.

"Žádáme občany, aby se předmětnému místu vyhnuli a nekomplikovali činnost záchranným složkám," vyzval liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Po deváté hodině večerní dorazil na kontrolu evakuačního střediska na ZŠ Dobiášova primátor Jaroslav Zámečník a šéf libereckých krajských hasičů Luděk Prudil. "Zde by měli být lidé jen do doby, než policie problém nevyřeší, časově to ale neumíme odhadnout," řekl Prudil.

Podle něj se evakuace dotkla i hasičské stanice v Šumavské ulici. "Operační středisko funguje v náhradních prostorách a tísňové hovory odbavují naší kolegové na jiných pracovištích v republice," dodal.

Situaci sledujeme a článek průběžně aktualizujeme.