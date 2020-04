„Už v minulém týdnu jsme začali personál škol zásobovat rouškami a filtry tak, aby na každého jich byl do konce školního roku dostatek. Vybavíme školy i hygienickými prostředky a pravděpodobně i nějakým množstvím teploměrů,“ předeslal primátorův náměstek Ivan Langr.

První stupeň libereckých základek navštěvuje bezmála 5 300 dětí. Náměstek odhaduje, že do školy znovu zamíří polovina až tři čtvrtiny z nich. Přesný počet začnou v následujících dnech předběžně zjišťovat jednotliví ředitelé.

ČEKAJÍ NA POKYNY

„Zatím vůbec nevíme, v jakém režimu budeme moci zařízení otevřít, pokyny by měly dorazit nejdříve 30. dubna,“ popsal Langr. Podle ministerstva školství by mělo do tříd docházet maximálně 15 žáků, zakázány budou družiny, školní kluby i třeba tělocvik. „Co nevíme, je stravování, režim v šatnách, režim o přestávkách, délka vyučování a podobně,“ upozornil Langr.

Větší komplikace se ale týkají mateřských škol. Ty totiž resort žádným nařízením nezavřel. V Liberci o zavření všech městských školek rozhodly jejich ředitelky po konzultaci s městem. Rozhodnutí o otevření je tak čistě na nich. Kdy ale mateřinky znovu otevřou, podle Langra jasné není. Může se navíc stát, že neotevřou všechny najednou, ale dojde k postupnému otvírání. „Ředitelky budou muset zvážit, na kolik mají personální kapacitu,“ řekl Langr.

ZVÝŠENÉ RIZIKO

Liberecké školky navštěvuje zhruba 2 800 dětí, problémem je podle náměstka především nutnost zajištění stravování a také vysoký věkový průměr učitelek. „Ve věku 51 let a více jich máme polovinu,“ poukázal Langr.

Otevření druhého stupně základek naopak zatím na pořadu dne není. „Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v červnu,“ informovalo ministerstvo školství na svém webu.