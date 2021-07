Bude jí předcházet komentovaná procházka na náměstí Pod Branou, která začne v 15 hodin. Zájmem města je tuto významnou lokalitu uchovat a uchránit pro budoucnost. Některé z objektů totiž byly v minulosti znehodnoceny stavebními úpravami, především při zateplování.

„Je to unikátní místo s řadou historicky cenných a významných staveb. Proto chceme usilovat o to, aby se území stalo městskou památkovou zónou. Ještě předtím ale určitě připravíme setkání s občany, především pak vlastníky nemovitostí v této lokalitě, abychom jim představili a vysvětlili, co konkrétně by pro ně taková změna znamenala,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník.