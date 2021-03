Provozní doba místa bude od pondělí do pátku, vždy od 14 do 18 hodin. Lidé, kteří přijedou autem, budou moci pohodlně parkovat přímo v areálu kliniky.

Antigenní testování bude probíhat v zadním traktu budovy kliniky. Zájemci o testování budou vcházet do budovy bezbariérovým vstupem do speciální čekárny. Po otestování odejdou do jiné místnosti, kde vyčkají na výsledek testu. Ve všech prostorech budou zajištěna veškerá hygienicko-epidemiologická opatření. Na antigenní testování bude zatím možné se dostavit bez nutnosti rezervace, rezervační systém bude spuštěn v pondělí 22. března.

Bezplatné antigenní testování na covid-19 může v současné době podstoupit jednou za tři dny každý, kdo má veřejné zdravotní pojištění v České republice. Samotný odběr trvá cca 1 až 2 minuty výtěrem nosní dutiny.

Zájemci o testování musí mít s sebou kartičku pojištěnce a občanský průkaz. Výsledky testu jsou k dispozici nejpozději do 30 minut. V případě pozitivního výsledku antigenního testu dostane klient žádanku na testování metodou PCR.