Podle náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra přišla záchrana ohrožené kaple na poslední chvíli. Další zimu by už památka nepřežila. Stavbu provedla firma Aron house a na financování se podílelo město Liberec a Liberecký kraj.

„Užívejte si Barokní zahradu s kostelem, kaplí a mariánským sloupem M. B. Brauna (restaurován 2018) k odpočinku i rozjímání, stojí za to. A třeba se zahrada stane i vyhledávaným svatebním místem,“ řekl uvedl Langr.

Kaple stála původně v blízkosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a do zahrady byla přesunuta v roce 1865. Naposledy prošla opravou v roce 1986. Dlouhé roky do ní však zatékalo, hlavně poté, co před lety zloději ukradli měděné plechy ze střechy. První záchranné práce provedl letos na jaře restaurátor Radomil Šolc, staticky zajistil věžičku a kapli zakryl.