Podle náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie Jiřího Šolce se nárůst do nového ceníku promítne únosným způsobem. Po převzetí krematoria město investovalo finance do samotné budovy, uskutečnila se rekonstrukce střechy, komínů, interiéru budovy a zejména navrácení původní architektonické podoby malé obřadní síně do doby vzniku v polovině sedmdesátých let.