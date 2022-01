V pondělí 31. ledna se v Liberci otevřelo nové místo, kde provádí testy na covid. Na parkovišti u sportovní haly u univerzitních kolejí v Harcově zdravotníci provádějí odběr PCR testů na covid-19 i antigenní testování.

Testování, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Odběrové místo je přichystané přijmout Drive-In i příchozí. Testovat se mohou nechat jak samoplátci, tak lékařem určení pacienti nebo lidé, kteří měli pozitivní antigenní test v práci či ve škole. Otevřeno je denně od 8 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 14 hodin a v neděli od 11 do 16 hodin. Testy je možné platit v hotovosti nebo platební kartou. Rezervaci je možné udělat na www.testy-harcov.cz.