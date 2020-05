Městská společnost Elset připravuje pro liberecké děti letní dobrodružství. Tento tradiční pořadatel společenských akcí a dětských dnů na Liberecku otevře v Golf centru na Masarykově ulici příměstský tábor.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Menší děti od šesti do dvanácti let zde zažijí na vlastní kůži napětí, která mnohdy hledají v počítačových hrách. Tábor bude probíhat ve čtyřech turnusech. Organizátoři garantují splnění všech potřebných hygienických opatření. O děti se denně postarají od 8 do 16 hodin.